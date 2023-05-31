Призывники из Новолакского района с гордостью пополняют ряды российской армии

На сегодняшний день в Новолакском районе практически все призывники, получившие повестки, уже отправились служить в свои войсковые части.

Начатая исполняющим обязанности главы муниципалитета Сулейманом Рамазановым выездная работа по поселениям, куда приглашались главы сел, общественники, призывники и их родители, дали свои плоды.

В рамках бесед приглашенным разъясняли, что призывников-срочников не будут отправлять в зону СВО воевать и в новые регионы России служить. В качестве примера были приведены ребята, уехавшие в осеннюю призывную кампанию, и ни один из которых не отправлен в зону СВО.

Накануне служить в армию уехал Муса Атиев. Провести парня приехали братья – оба контрактника, которые с первого дня СВО находятся на службе. На их счету немало госнаград.

Кроме того, отец призывника – участник боевых действий в Афганистане.