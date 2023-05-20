Общество

Призывники из Новолакского района продолжают пополнять ряды российской армии

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Молодые ребята из Новолакского района, получившие повестки, отправляются служить Родине.

Все они в весеннюю призывную кампанию прошли медицинскую комиссию, признаны годными к службе и группами отправляются в войска.

Военный комиссар перед отправкой пожелал виновникам торжества упорства и мужества в преодолении трудностей службы. Военком ещё раз подчеркнул, что призывники, в дальнейшем направленные на службу в Вооружённые Силы Российской Федерации, не будут привлекаться для участия в вооружённых конфликтах, в том числе, в специальной военной операции.

Отметим, в Новолакском районе весенняя призывная кампания проходит слаженно и штатно.

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