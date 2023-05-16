Призывники из Новолакского района пополняют ряды Российской армии

Все больше ребят из Новолакского района стремятся пополнить ряды срочников в рядах Российской армии.

Ребята, получившие повестки, приходят в Межрайонный военкомат по городу Хасавюрт, Хасавюртовскому и Новолакскому районам на собеседование, проходят медкомиссию и направляются в сборный пункт в Махачкалу для дальнейшей отправки в воинские части.

Ход призывной кампании находится на особом контроле исполняющего обязанности главы МО «Новолакский район» Сулеймана Рамазанова.

Призывная кампания продлится до 15 июля, а Новолакский район уже практически выполнил план отправки призывников-срочников в воинские части.