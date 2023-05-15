Призывники из Дагестана отправились на службу в Западный и Южный военные округа

Проводы призывников проходят в эти дни в городском военном комиссариате города Махачкалы. Традиционно, накануне отправки все призывники проходят тщательную процедуру медицинского осмотра, обеспечиваются военной формой, вещевым мешком со всем необходимым. Со всеми новобранцами также проводится воспитательная беседа.

Накануне с республиканского сборного пункта отбыла группа будущих солдат в количестве 34 человек. Начальник отдела подготовки и призыва граждан на воинскую службу ВК РД подполковник Гусен Омаргаджиев напомнил ребятам, что призывной порядок регламентируется федеральным законом «О воинской обязанности и воинской службе» от 28 марта 1998 года ФЗ-53. Согласно этому закону срок воинской службы равен одному году.

Призывников и их близких еще раз информировали о том, что согласно поручения Президента страны В.В. Путина, ни один призывник, поступающий на срочную службу не будет направлен в зону проведения специальной военной операции. Молодое пополнение из Дагестана будет проходить службу в Южном и Западном военных округах.

Провожавшие новобранцев родители, представители общественности, ветераны еще раз напомнили о том, что в настоящее время в условиях очень непростой международной обстановки многие дагестанцы с достоинством служат в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, с честью выполняют свой конституционный долг, свято чтут заветы дедов и отцов, также защищавших нашу страну в самые тяжелые годы.

Источник: Мирмол