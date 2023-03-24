С 1 апреля 2023 года в Российской Федераций начался весенний призыв на срочную службу. Сроки проведения весеннего призыва в 2023 году с 1апреля по 15 июля.

Служба в армии обязанность каждого совершелетнего гражданина России. Среди множества призывников в армию пойдут на срочную службу и молодые ребята из Агульского района.

О службе армии рассказал Имамаев Мази Амирбегович.

«Мы все знаем, что защита нашей Родины в руках подрастающего поколения. И служба в армии является гражданским долгом каждого мужчины, у кого нет ограничений к службе. Несомненно армия становится школой взросления и возмужания каждого молодого человека.

После военной службы каждый солдат понимает важность смысла слов Отчизны и Родины. Просыпаются патриотические качества человека. Находясь в настоящее время на воинской службе хочу призвать ребят на службу в армии.

И хочу заверить всех, что Агульцы всегда были выносливыми, мужественными и стойкими солдатами», — сказал Мази Амирбегович.