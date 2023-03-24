Общество

Призыв в армию

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Я, Курбан Магомедович, житель села Тпиг Агульского района, прошедший службу в рядах вооруженных сил, могу с уверенностью сказать, что с удовольствием еще раз перенес бы тяготы воинской службы.

Службу я проходил в Советское время. Какого оно было? Могу сказать по-разному. Я как и все давал клятву о том, что преодолею все тяготы службы. Вот и преодолел эти самые трудности. Были только небольшие придирки, это я считаю мелочью.

А насчёт того, что отмазывались от армии или нет. Конечно были и такие. Но не так массово как сейчас. Не служить тогда было не в почёте. Считалось, что ты с дефектом, если в армии не был. Я понимаю, когда получают повестку каждый переносит стресс по-своему. Но не вижу в этом ничего трагичного. Я всегда за то, чтобы молодые, здоровые ребята проходили военную службу. Армия их воспитывает быть мужественными, отзывчивыми людьми, также вырабатывает в них патриотический дух. Служба в рядах вооруженных сил это гражданский долг каждого перед нашей Родиной.

Батитай Габибулаева

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