Призыв к вакцинации от Заремы Магомедовой

Сегодня по всей стране идет массовая вакцинация от коронавирусной инфекции с которой население борется уже второй год. За последние несколько недель эпидемиологическая ситуация по стране оставалась стабильной. Но на сегодня по прогнозам экспертов есть риск ухудшения ситуации в ряде стран, где заболеваемость начала расти. В связи с чем руководство страны предпринимает оперативные меры, чтоб обезопасить граждан от этой инфекции, тем самым наращивая темпы вакцинации.

Хочу напомнить, что с декабря прошлого года осуществляется масштабная вакцинация населения по определенным категориям. В то же время регионам предоставлялось право менять приоритеты и максимально расширять категории вакцинируемого населения.

При всей стабильности эпидситуации, вирус не отступил, и, что очень важно, и дальше необходимо соблюдать меры предосторожности, надежным способом защитив себя и своих близких. Здесь самым действенным методом считается прививка. Активная вакцинация поможет остановить распространение опасной болезни.

С призывом к прохождению массовой вакцинации к населению обратилась исполняющая обязанности директора Центра Занятости населения в МО «Агульский район» Зарема Магомедова: «Как законопослушный гражданин РФ, я прислушалась к тому, что говорят нам медики. Как только Агульский район получил лекарство от вакцины я была одной из первых, кто решилась на иммунизацию. Решение привиться пришло в голову сразу, как только выпустили первую вакцину. Почему? Потому что не хотелось вернуться в то страшное время 2020 года, когда по всей стране были заполнены больницы, не хватало лекарств и коечных мест для размещения больных. В связи с чем государство молниеносно начало строить новые медицинские учреждения оснащённые всем необходимым оборудованием. За этот год были большие человеческие потери, процент смертности был выше, чем процент по выздоровлению. Очень больно терять родных людей от этой нелепой инфекции. Именно поэтому хочу обратиться к жителям района, к тем, кто уже вылечился и к тем, кто не болел вовсе.

Коронавирус — это опасная болезнь, и не у всех она протекает легко. Многие из тех, кто прошел непростой путь к выздоровлению, сегодня предпочитают вакцинироваться, чтобы защитить себя от повторного заражения, и они же наверняка скажут вам тоже самое, что говорю я. Лучше вовремя привиться, чем лечиться от коронавируса и его тяжелых последствий. Не стоит на что-то надеяться, думая, авось пройдет мимо» — сказала Зарема Магомедова.

«И, конечно же, хочу обратиться к своим безработным гражданам и разъяснить что, в связи с повторным распространением коронавирусной инфекции на территории РФ Председателем Правительства Михаилом Мишустиным принято решение о продлении до конца этого года особого порядка предоставления государственных и муниципальных услуг. Наиболее востребованные услуги можно будет получать дистанционно.

Речь идет, прежде всего, о назначении пенсий и пособий, различных выплат и компенсаций.

Это все делается к тому, чтоб не было большого скопления людей в учреждениях, и с целью обезопасить от заражения коронавирусной инфекцией» — пояснила Магомедова.

В районе ситуация с вирусом стабильная. Для сохранения здоровья и противодействию распространения Covid-19 руководством района проводится огромная работа с руководителями и жителями сел для актуализации знаний граждан о необходимости вакцинации и призывом ее своевременного прохождения во избежание необратимых случаев.

Помните что прививка от «ковид» спасет вас от тяжелых последствий и позволит общими усилиями сформировать коллективный иммунитет.

Батитай Габибулаева