Призыв-2023

Как рассказали в военкомате Дагестана, 15 февраля этого года под руководством Главы РД Сергея Меликова с привлечением глав всех муниципальных образований, МВД РФ по РД, военной прокуратуры Махачкалинского гарнизона и Администрации Главы РД проведены командно-штабные тренировки по организации призывных мероприятий.

На республиканский сборный пункт в Махачкале завезены индивидуальные рационы питания (сухпайки), вещевое имущество по родам и видам войск. Проводится вручение повесток гражданам призывного возраста.

Военные комиссариаты при муниципалитетах, всего их 28, к началу призыва готовы. По предварительным данным, в ходе весенне-летнего призыва из Дагестана будет призвано более 5 тысяч человек.

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