Призыв 2023 года

В апреле 2023 г. начался весенний призыв граждан на срочную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации. Данные мероприятия продлятся до 15 июля. По предварительным данным, призвать должны будут около 150 тысяч человек. Повестки, в том числе и цифровые, могут прийти мужчинам в возрасте от 18 лет до 27 лет. На срочную службу призывают тех, кому исполнилось 18 лет и годных по состоянию здоровья.

Необходимость данных мероприятий прокомментировал ветеран боевых действий Яхъяев Сефер Яхъяевич, который в данное время находится в СВО.

«Что такое армия в жизни мужчины? Армия — это место, где закаляют характер и из вчерашнего мальчика делают мужчину. Сделав шаг на защиту своей родины, помните, что за вашей спиной вся страна и родные, для которых вы теперь верный защитник! Набираясь опыта, закаляйте характер, никогда не сдавайтесь, будьте смелыми и решительными. Желаю всем призывникам только терпения, только прилежания в службе Отечеству, быть счастливыми и оставаться настоящими мужчинами. Знайте, каждый представляет не только свою республику, но и свой район, свою семью», — сказал Сефер Яхъяев.