Призванный из Дагестана боец попросил урезонить его отца, рвущегося на СВО

Мобилизованный житель Дагестана попросил депутатов парламента повлиять на своего отца, который рвется на защиту Родины. Он обратился к парламентариям помочь убедить отца остаться дома, чтобы помогать воспитывать оставленных им троих детей. Эту просьбу боец высказал депутатам, которые во главе со спикером Народного собрания Зауром Аскендеровым навестили призванных земляков в пункте комплектации в станице Калиновская Наурского района Чечни.

Депутаты побывали в казармах и столовой, познакомились с условиями проживания бойцов, выслушали их просьбы, взяли их на заметку, чтобы все исполнить. Однако просьб было не так много, большинство мобилизованных и добровольцев переживали о своих семьях.

«Особенно тронул депутатов доброволец, отец троих детей, который обратился с необычной просьбой — повлиять на его отца, который, несмотря на возраст, также рвется добровольцем на фронт, чтобы он остался дома и помогал воспитывать внуков», — говорится в сообщении администрации главы Дагестана.

В остальном призывники из Дагестана развеяли фейки в соцсетях о недоукомплектовании обмундированием. Экипировка у всех хорошая, обмундирование выдано вместе с зимним комплектом, кормят хорошо, заверили бойцы.

Подробности: https://regnum.ru/news/society/3713269.html