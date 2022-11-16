Признательные мобилизованные бойцы поздравили дагестанскую рукодельницу Земфиру с Днем рождения!

Земфира – швея, является одной из участниц группы «Шьем для наших. Дагестан», которая безвозмездно производит пошив теплой одежды для наших ребят, участвующих в СВО на Украине.

Сегодня у рукодельницы день рождения, и защитники, получив «теплую» посылку, решили поздравить именинницу с ее днем и выразить слова благодарности ей и ее коллегам по цеху. «Мы хотим выразить признательность за помощь. Большое спасибо за теплые свитера! Также хотим поздравить тебя с днем рождения. Будь всегда счастливой, любимой!», — сказали бойцы.