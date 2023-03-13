Разное

Приют для бездомных животных появится в Дагестане

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11 марта вице-премьер Дагестана Нариман Абдулмуталибов ознакомился с ходом строительства приюта для бездомных животных на 180 мест в городе Дербенте. На объекте предусмотрены прогулочные зоны, специальные помещения для содержания безнадзорных животных и вольеры. Осмотрев строительную площадку, вице-премьер указал подрядной организации ООО «ГРАНД-СТРОЙ» на соблюдение сроков строительства объекта.

«Надеемся, что с появлением такого приюта в городе сократится численность бездомных собак и кошек», — сказал Абдулмуталибов.

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