Приют для бездомных животных «Дербентский» будет обслуживать южную часть Дагестана

В настоящее время в городе Дербент проходит строительство приюта для бездомных животных. После завершения строительства в новом приюте смогут разместить 180 животных.

О ходе проводимой работы в области обращения с бездомными животными говорилось на совещании в режиме ВКС, которое состоялось в Правительстве РД под руководством вице-премьера Наримана Абдулмуталибова.

По словам вице-премьера, в бюджете республики на мероприятия по обращению с бездомными животными предусмотрено около двадцати восьми миллионов рублей.

В ходе совещания, Нариман Абдулмуталибов заявил, что необходимо усилить работу по предупреждению возникновения эпидемий, эпизоотий иных ЧС.

Подробно о проводимых мероприятиях по отлову и содержанию бездомных животных рассказал председатель Комитета по ветеринарии Дагестана Магомед Шапиев.

«В целях обеспечения механизма реализации поставленных задач нами разработана «Дорожная карта», в которой в одном из пунктов указано создание приютов для бездомных животных», — сказал Шапиев.

По итогам обсуждения, Абдулмуталибов поручил усилить работу по контролю за выполнением главами муниципалитетов полномочий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.