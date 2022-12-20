Приём антибиотиков не только не поможет вылечить ОРВИ, но и может нанести вред здоровью

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, почему при первых симптомах ОРВИ не нужно принимать антибиотики

— Важно помнить, что ОРВИ, включая грипп, аденовирусную инфекцию и некоторые другие, вызываются вирусами, на которые антибиотики не действуют. Прием антибиотиков не только не поможет вылечить ОРВИ, но может нанести вред здоровью, — отметил Владимир Чуланов.

По словам врача, в антибиотики поражают не только болезнетворные бактерии, вызывающие, например, бактериальную пневмонию, но и те, которые в норме присутствуют в организме человека и играют важную роль в регуляции иммунитета.

— Назначение антибиотиков должно быть обоснованным. Назначать антибиотики могут только врачи при наличии признаков бактериальной инфекции, — подчеркнул Владимир Чуланов.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов также подчеркивал, что антибиотики на вирусы не действуют. А самостоятельное «назначение» себе антибиотиков вносит вклад в формирование антибиотикорезистентности. В неопытных руках антибиотики могут также приводить к аллергическим реакциям, даже к анафилактическому шоку.