Привлекаются передвижные комплексы вакцинации 

Минздрав Республики Дагестан увеличивает количество прививочных пунктов, где можно пройти вакцинацию от коронавируса. На базе поликлиник, городских и районных больниц дополнительно открываются прививочные кабинеты против COVID-19. Также привлекаются мобильные пункты вакцинации, передвижные комплексы, где можно пройти вакцинацию.

В эти дни в республике иммунитет от коронавируса получает все большее количество первоочередных категорий граждан, прошедших вакцинацию, занятых обслуживанием населения. Побочных реакций и осложнений ни у кого из привитых не отмечается.

Сделать прививку от COVID-19 могут жители в возрасте от 18 лет без ограничений по возрасту в верхней отметке. Беременным и кормящим женщинам она противопоказана.

Вакцинируемые не должны иметь некоторых хронических заболеваний и болеть ОРВИ за две недели до прививки. С момента последней прививки, например, от гриппа, должно пройти не менее 30 дней.

Сам препарат состоит из двух компонентов, поэтому вакцинация проводится двукратно – это дает надежный иммунный ответ. Сначала вводят первый компонент вакцины, а через 21 день – второй.

Записываться нужно только на первую вакцинацию, а на вторую врач запишет в день первой вакцинации. После того, как будут сделаны две прививки, выдается сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.

Адреса прививочных пунктов, где можно привиться от коронавируса опубликованы на официальных ресурсах Министерства здравоохранения: сайт, социальные сети.

Абдурахман Манафов