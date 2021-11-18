Политика

Присоединяйтесь к электросетям, не выходя из дома

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Минэнерго Дагестана проводит направленную работу по сокращению объёма административных процедур и сроков предоставления услуг в области подключения к электросетям. Озвученные в законодательство республики корректировки внесены. Теперь получение разрешений на строительство электросетевых объектов с напряжением до 20 кВт упразднено.

Также ведомство совместно с Минцифры РД работает над созданием условий по обслуживанию потребителей в электронном режиме. В рамках работ ПАО «Россети-Северный Кавказ» уже предоставляет услугу подключения к электросетям в формате онлайн и внесения оплаты за услуги.

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