Природному заповеднику «Дагестанский» присужден новый статус

Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении государственному заповеднику «Дагестанский» статуса биосферного. Это обусловлено тем, что ранее ЮНЕСКО включило заповедник «Кизлярский залив» и прилегающие к нему земли в международную сеть биосферных резерватов. Новый статус заповедника будет способствовать проведению здесь научных исследований и осуществлению наблюдений за экологией на международном уровне.

Напомним, Дагестанский заповедник был основан в 1987 году, его флора и фауна включает около 700 видов флоры и фауны, многие из которых входят в категорию краснокнижных.