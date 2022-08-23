Приоритеты в развитии образования обозначили на августовском совещании учителей

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов выступил на августовском совещании и обозначил приоритеты в образовании.

Премьер отметил, что в 2022-м году, который глава республики Сергей Меликов объявил для Дагестана «Годом образования», приоритетами были широкая, равная доступность, высокие требования к содержанию учебных программ и создание благоприятных условий для развития талантов.

«Все эти принципы отражены и в новых стратегических документах, впервые принятых в республике. В частности, в Концепции развития образования в Республике Дагестан до 2030 года и в программе развития воспитания в Республике Дагестан», — подчеркнул премьер.

Абдулмуслимов отметил, что в условиях непростой обстановки в мире, больше внимания следует уделять патриотическому воспитанию молодежи.

Министр образования и науки Яхья Бучаев рассказал о достижениях и проблемах в сфере образования.

«Создание современных условий в образовательных организациях, строительство новых зданий школ и детских садов, модернизация образовательной среды для воспитания и учебы требуют серьезных организационных и финансовых решений.

Общий объем средств, выделенных в 2021 году на реализацию мероприятий в сфере образования, составил 54,3 млрд рублей, в 2022 году — 66,2 млрд рублей, что на 22 % больше, чем в 2021 году.

Из них, только на строительство объектов образования в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» выделено 11 млрд рублей, в том числе 9,5 млрд рублей — привлеченные средства из федерального бюджета», — сообщил Бучаев.

Завершилось августовское совещание торжественной церемонией вручения государственных наград выдающимся педагогам республики.