Приоритеты развития от главы Дагестана на ближайшее время

Сергей Меликов провел совещание с руководителями органов власти, где наметил основные направления развития Дагестана в ближайшее время.

Совещание началось с комментария руководителя республики о сложившейся на территории Украины ситуации и поддержки решения президента страны Владимира Путина.

Далее были отмечены результаты, а также намечены новые задачи по приоритетным направлениям: социально-экономическое развитие, газификация, электрофикация, строительство всероссийского детского центра в Дагестане, развитие кинематографа в республике, развитие торгового порта Махачкалы, эпидемситуация, реализация инвестиционных проектов.