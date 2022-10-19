Приоритетная задача Минцифры РД — поиск новых решений по информационной безопасности

Глава Дагестана подчеркнул актуальность этой проблемы в настоящее время, когда против России используются всевозможные ограничения, и практически все важные информационные ресурсы подвергаются мощным хакерским атакам.

«Необходимо выработать комплекс мер по преодолению узких мест цифровой трансформации: координировать деятельность органов власти, участвовать в выработке предложений по закупкам программного обеспечения и технических средств, в определении формата и сроков импортозамещения, а также в оценке защищенности информационных систем», — отметил руководитель республики.