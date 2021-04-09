Принять участие в написании «Тотального диктанта» может каждый

Ежегодная акция «Тотальный диктант» состоится Махачкале. Для проведения мероприятия отведено пять площадок: на базе филологического факультета ДГУ, ДГПУ, ДИРО, Национальной библиотеки и ГБУ РД «Республиканский центр русского языка и культуры». Мероприятие состоится 14 апреля в 10:00. Для участников мероприятия в качестве диктанта будет предложен текст писателя Дмитрия Глуховского, а также состоится показ фильма по сценарию Дмитрия Глуховского «Обещания». Напомним, с 2017 года координатором акции в республике выступает Миннац Дагестана.

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