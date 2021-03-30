Принять участие в конкурсе «Мы» можно уже сейчас

С 15 марта открыт приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе национальных видеороликов «Мы». Конкурс проводится по двум тематическим направлениям «Межнациональное согласие в России» и «Национальная идентичность». Цель данного конкурса в раскрытии уникальности культуры малочисленных народов, способствуя тем самым развитию и укреплению межнациональных связей. Приём заявок продлится до конца июля. Выбор победителя будет осуществляться путём общественного голосования. Итоги конкурса будут подведены в День народного единства 4 ноября. Подробная информация на сайте мыконкурс.рф.

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