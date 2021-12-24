Принят бюджет Дагестана на 2022 год

Доходная часть составила 170,5 млрд рублей, расходы – 182,7 млрд рублей. Дефицит бюджета – 12,2 млрд рублей.

Налоговые и неналоговые доходы составят 44 млрд рублей. Основной частью доходов остаются межбюджетные трансферты (дотации, субсидии, субвенции) – 126 млрд 764 млн рублей.

Основные разделы расходов республиканского бюджета на 2022 год: «Образование» – 60,7 млрд рублей, «Социальная политика» – 49,4 млрд руб., Республиканская инвестиционная программа – 20,6 млрд руб., «Дорожное хозяйство» – 12,8 млрд руб., «Сельское хозяйство и рыболовство» – 4,2 млрд руб., «Культура и кинематография» – 3 млрд руб., «Физическая культура и спорт» – 3,8 млрд руб.

Резервные фонды республики и Правительства Дагестана увеличены на 300 и 200 млн рублей и составили 1 млрд 405 млн рублей и 300 млн рублей соответственно.

Документ был принят депутатами единогласно.

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