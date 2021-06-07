Общество

Принимаются меры по стабилизации цен на продукты

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Редактор республиканской газеты «Рутульские новости» Магомедов Байрамбек Бейдуллаевич в своем комментарии относительно  резкого колебания цен в Дагестане на продовольствие отметил, что это может оказать и благотворное влияние, так как это вынудило органы региональной власти диверсифицировать такие вопросы, как инвентаризация земельного фонда республики для выяснения уровня его использования или неиспользования.

Говоря о хранилищах  для  хранения продукции садов, огородов и полей с последующим доведением ее до потребителя в надлежащем состоянии, не следует забывать, на мой взгляд, о мерах по  заготовке, хранении и реализации мясо- молочной продукции, которые позволят производителям продавать продукцию напрямую без посредников. Особо эта проблема ощутима в горных районах республики.

Хочется надеяться, что глубокий анализ и мониторинг цен всего продовольственного рынка специалистами позволит не допустить скачкообразование цен и на перспективу обеспечит умеренное ценообразование  на все продукты питания на рынках Дагестана.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»

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