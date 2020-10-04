Принимают дополнительные меры

Ситуация с COVID-19 в республике остается стабильной, однако сохраняется угроза инфицирования для каждого, именно поэтому необходимо обязательное соблюдение основных предписаний, которые сохранят здоровье и обеспечат безопасность каждого человека.

Особое внимание в данном вопросе уделяется санитарно-эпидемиологическому состоянию в учреждениях системы образования. В садиках муниципалитета сотрудники ежедневно выполняют целый комплекс профилактических мер для недопущения распространения ковид.

Например, работа детского садика «Солнышко» осуществляется в особом режиме. Здесь усилен утренний фильтр, который предполагает обязательную термометрию детей, дополнительный медицинский и санитарный контроль. Руководитель ДОУ «Солнышко» Ширинат Шамсудинова отмечает, что увеличена периодичность проведения влажной уборки и дезинфекции всех помещений. Для сохранения дистанции между группами детей исключено общение воспитанников из разных групп.

Временно приостановлено проведение мероприятий с участием воспитанников из разных групп, а также мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.

Изменились условия для родителей: им запрещен вход в здание ДОУ.

Дополнительно проводятся ежедневные мероприятия по мониторингу состояния здоровья сотрудников и воспитанников. Усилен контроль за температурой тела сотрудников при входе и в течение рабочего дня с применением бесконтактного термометра и записью результатов в журнал термометрии.

Также в учреждении проводятся дополнительные превентивные меры: обязательное наличие средств дезинфекции рук на входе в ДОУ, регулярное проветривание групповых помещений, спортивного и музыкального зала после каждого занятия в отсутствие детей, обработка игрушек, игрового инвентаря с применением дезинфекторов.

Эти и другие мероприятия особенно актуальны в осенне-зимний период, когда активно распространяются сезонные инфекции. Важно, что серьезное отношение каждого родителя к себе и своим детям в плане выполнения санитарно-эпидемиологических предписаний позволит нивелировать угрозу инфицирования.

Алена Магомедова