Применение патентной системы налогообложения обсудили в Дагестане

Первый замминистра экономики и территориального развития РД Светлана Абдулкадырова приняла участие в совещании, которое состоялось в режиме видеоконференции связи по вопросам развития патентной системы налогообложения. В обсуждении принимали участие и представители бизнес-сообщества республики. В рамках мероприятия, которое состоялось 18 января, обсуждался проект Закона РД «О внесении изменений в Закон РД «О применеии патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями в Республике Дагестан».

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