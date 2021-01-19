Экономика

Применение патентной системы налогообложения обсудили в Дагестане

Оставить комментарий

Первый замминистра экономики и территориального развития РД Светлана Абдулкадырова приняла участие в совещании, которое состоялось в режиме видеоконференции связи по вопросам развития патентной системы налогообложения. В обсуждении принимали участие и представители бизнес-сообщества республики. В рамках мероприятия, которое состоялось 18 января, обсуждался проект Закона РД «О внесении изменений в Закон РД «О применеии патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями в Республике Дагестан».

Также читают:

Владимир Васильев обещает строить капитальные мост...
Минобороны РФ до 2023 года закупит у дагестанского...
Ситуация в Тарки вызвала пристальное внимание Минм...
Правительством Дагестана принято решение провести ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *