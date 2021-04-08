Приходящие на пятничную молитву могут вакцинироваться в пункте у мечети

Муфтият республики принял решение открыть пункт вакцинации прямо у мечети. Прихожане смогут привиться до или после молитвы.

Муфтий шейх Ахмад-афанди призывает верующих обязательно пройти вакцинацию, чтобы избежать нарастающей третьей волны коронавируса и обезопасить себя и свои семьи.

Муфтий напомнил, какой тяжелой была прошлая весна для республики, когда многие тяжело переносили болезнь и потеряли родных и близких. Сам Ахмад-афанди тоже перенес коронавирус и его семья столкнулась с этой болезнью.

В Дагестане уже зафиксировано несколько случаев британского штамма коронавируса. Он распространяется быстрее и тяжелее поддается лечению.