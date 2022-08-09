«Инвест» — это благо для экономики региона.

Оставляя свой комментарий по теме: «Сегодня Дагестан нуждается в современных технологических решениях по строительству зданий и сооружений», член экспертного клуба «Эксперт-клуб. Онлайн» политолог, директор Республиканского центра русского языка и культуры Луговой Руслан Александрович отмечает: «Безусловно, намерения благие. Действительно, вопрос по строительным организациям один из актуальных в регионе. Вспомнить, хотя бы то, что ещё совсем недавно строительство школ и детсадов упиралось в стабильность и ресурсы таких компаний. Особенно обнадёживает то, что в компанию будут набирать специалистов из республики. Во время экономической сложной обстановки из-за коронавируса, создать рабочие места и неплохую зарплату, позволит улучшить социально-экономическую ситуацию в регионе».

Приход в Республику Дагестан солидной группы компаний «Инвест» и создание в республике юридического лица, т. е. дочерней компании «Точинстрой», которая будет платить налоги в местный бюджет- это благо для экономики региона. Да и с трудоустройством местных специалистов подмога, как заметил Руслан Александрович.

АО «Точинвест» серьезная, технически хорошо оснащенная компания, способная справиться с задачами любой сложности в строительной отрасли.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»