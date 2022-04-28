Приговор для нацистов

Приказ Путина позволит выкурить сборную солянку боевиков с «Азовстали»

Никакого будущего у логова украинских националистов в Мариуполе нет. Отмена штурма — это отмена активных действий, но не завершение спецоперации по освобождению города. Упор сделан на том, чтобы минимизировать жертвы среди личного состава, потери, потому что они большие при штурмовых действиях. Об этом говорит статистика, конкретные примеры. Чтобы уберечь людей, принято решение закупорить боевиков в этих катакомбах, подземельях. Протяженность подземных коммуникаций под Мариуполем в районе «Азовстали», этих галерей, достигают 36 километров, для сведения.

Сопротивлению в Мариуполе нацистский режим Киева придает большое значение. Говорящие головы говорили, что судьба города — это судьба Украины. Тогда их можно поздравить, такого Мариуполя, который в руках нацистов, больше не будет, такой Украины тоже не будет. Они, сами того не ведая, пророчествуют о том, как будет меняться Украина.

В «Азовстали» сейчас находится сборная солянка из «азовцев» (участники формирования, запрещенного в РФ), ошметков 36-й бригады морской пехоты, полицейских, которые воевали на стороне Киева, моряков и прочих силовых структур, подчиненных режиму. Сейчас на заводе может быть около 2000 боевиков.

По ним работают конкретно, потому что в ход идет артиллерия, авиация. Это правильно. Никакого будущего там нет и быть не может. Ликвидация последних очагов сопротивления, после начнутся разборы завалов, разминирование и уборка всех тех разрушений, всего того зла, что принесла Украина на многострадальную землю.

Блокада, объявленная Путиным, продлится до полного прекращения сопротивления. Находящихся на территории завода будут блокировать, выкуривать, лишать источников воды, вентиляции, электричества, выхода на поверхность, чтобы принудить к сдаче. Кто не захочет сдаваться, подпишет сам себе крайне плохой приговор.

Сколько продлится, здесь никаких прогнозов временных нельзя давать. Так не бывает. По заказу, по расписанию — это только в кино. Необходимо точку сопротивления ликвидировать союзными силами России и Донбасса на Азовском море. Киевский режим отрезан от азовского побережья, это в какой-то степени облегчит нам задачу. С окончательным освобождением Мариуполя будут активизированы действия на других участках линии боевого соприкосновения — донецком, изюмском, запорожском направлениях и так далее.

Спецоперация только начинается, потому что российской армии еще предстоит окончательно освободить Донбасс, минимизировать угрозу для мирного населения. Сейчас Украина находится в состоянии пароксизма, ненависти, в предчувствии отступления из Донбасса наносит массированные неизбирательные удары. Российские силы перехватывают огромное количество ракет. Только вчера ночью были перехвачены «Точки-У» над агломерациями Донбасса.

Масштаб помощи, которая оказывается Западом преступному киевскому режиму, огромен. Это нельзя забывать, это вопиющий факт в истории, когда все поставлено с ног на голову. Когда откровенно пронацистский, пробандеровский режим, не стесняясь декларирующий человеконенавистнические догмы, откровенно издевающийся над русским, который убивает пленных, казнит, издевается над мирными жителями, этот режим получает карт-бланш от Запада. Это истинное лицо так называемого цивилизованного мира. Поэтому не стоит озираться и принимать во внимание все выкрики, которые идут со стороны Запада. Нужно довести операцию до конца.

Стоит отметить, что предложение о гуманитарных коридорах было отвергнуто киевской стороной, однако российская армия все равно вывозит жителей близлежащих районов к «Азовстали» из Мариуполя. Россия всегда эвакуирует мирных граждан, находя способы вывоза из зоны боевых действий. Всегда стараются эвакуировать как можно больше «мирняка». Это ни от каких сроков и заявлений не зависит.

Юрий Котенок