Приглашаем вас на лекторий «Культура и дипломатия боевых искусств» в Махачкале

12 и 13 ноября 2021 года Российское общество «Знание» и Российский Союз боевых искусств проведут в Махачкале лекторий «Культура и дипломатия боевых искусств», направленный на знакомство увлекающихся спортом молодых людей с разными сторонами спортивной сферы. Эксперты расскажут, как осуществляется государственное управление в спорте, из чего состоит организация спортивных праздников и показательных выступлений, какое значение имеет PR и почему в России так популярны восточные единоборства.

Лекторий проходит в рамках просветительского проекта «Умный маршрут», организатором которого выступает Российское общество «Знание». Лекции и панельные дискуссии с участием известных экспертов, ученых, предпринимателей, деятелей искусства и спортсменов призваны мотивировать молодое поколение на созидательную деятельность, саморазвитие и реализацию своих талантов в стране.

Программа и регистрация доступны по ссылке.

Ньюсмейкер форума — Анна Субботина, советник исполнительного директора Российского союза боевых искусств, автор лектория «Культура и дипломатия боевых искусств».

Спикеры:

Виктор Сосновский, президент Сибирской ассоциации айкидо, исполнительный директор Новосибирского филиала Российского Союза Боевых Искусств;

Наталья Буланова, генеральный директор PR-агентства «Фабрика популярности»;

Виктория Батурина, доцент кафедры русского языка МГИМО, кандидат культурологии;

Елена Пономарёва, доцент кафедры менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической деятельности им. И. Н. Герчиковой МГИМО, кандидат экономических наук;

Наталья Аксёнова, руководитель дирекции развития, маркетинга и PR фонда «Ульяновск — культурная столица».

Место проведения: город Махачкала, ул. Магомеда Ярагского, д. 57В, Дагестанский государственный педагогический университет.

Дата и время проведения:

12 ноября 2021 года: 10:00 — 16:00.

13 ноября 2021 года: 10:00 — 14:00.

Для входа на площадку необходим QR-код о вакцинации или справка об отрицательном ПЦР-тесте (срок действия — 72 часа). На мероприятии необходимо находиться в маске и соблюдать дистанцию.

Для аккредитации присылайте: Ф. И. О., название СМИ, должность, контактный номер телефона, email.

Аккредитация для СМИ доступна до 10 ноября, контактное лицо: Анастасия Ткачёва, +7 (961) 403-23-20, roz2021-pressa@yandex.ru