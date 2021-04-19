Приглашаем к участию во всероссийском конкурсе «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая»

В рамках образовательно-просветительского проекта «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая» стартовал одноименный всероссийский конкурс. Для участия в конкурсе переходите по ссылке: https://expedition.mikluho-maclay.ru/

Участникам конкурса предлагается виртуально отправиться на Берег Маклая о.Новая Гвинея, смоделировав свою экспедицию по следам отважного ученого и путешественника Н.Н.Миклухо-Маклая. Для участия необходимо заполнить форму на сайте, предложив свой вариант научно-исследовательской экспедиции по любому из направлений: например, лингвистическому, этнографическому, социологическому, биологическому и др. Проект экспедиции необходимо представить в виде эссе. В нем следует обосновать цели и задачи экспедиции, определить место ее проведения, состав участников, необходимую экипировку, ожидаемые результаты.

Подготовленный дополнительный материал в виде документальных фильмов, выставки, лекций призван обеспечить молодым людям всесторонние знания по данной тематике и будет способствовать интеллектуальному развитию, познакомит с ролью и местом России в мировых географических исследованиях и покажет вклад нашей страны в исследование мира как великой державы.

Проект позволит напомнить о выдающемся российском ученом-гуманисте Н.Н.Миклухо-Маклае, он приурочен к 175-летию исследователя, занявшем достойное место среди величайших деятелей науки и задавшем своими трудами правильные ориентиры для воспитания молодежи в духе бескорыстного служения Отечеству и любви к Родине.

В основу проекта легли материалы легендарных экспедиций, совершенных в XIX веке ученым и путешественником Н.Н.Миклухо-Маклаем на о.Новая Гвинея, Берег Маклая, а также современных научно-исследовательских экспедиций по изучению этого же региона, прошедших в конце XX – начале XXI века.

Итоги конкурса будут подведены 17 июля, их будут оценивать эксперты, в том числе из научного сообщества при поддержке Всероссийской ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона.

Сроки проведения конкурса: 01.04.2021-17.07.2021 г.

Прием конкурсных материалов: до 31.05.2021 г.

Проект подготовлен Фондом им. Миклухо-Маклая при поддержке Фонда президентских грантов, научной и экспертной поддержке Центра изучения ЮТР Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании ИВ РАН, Всероссийской Ассоциации исследователей ЮТР.