Прием заявок на участие в конкурсе Миннаца Дагестана продлен

Конкурс Миннаца Дагестана на поддержку лиц, работающих в области противодействия идеологии терроризма, в том числе в сети «Интернет» продлен до 28 июня 2023 года.

Напомним, что конкурс проводится по следующим номинациям: – «Документальный фильм»; – «Публикация в печатном и интернет-СМИ»; – «Публикация, цикл публикаций, размещенных в социальных медиа (пост, видеоролик, вайн)». В конкурсе имеют право принять участие представители СМИ, общественные деятели, блогеры с активной гражданской позицией непринятия идеологии терроризма в Республике Дагестан, чьи материалы опубликованы в период с 1 января по 27 июня 2023 года. По итогам конкурса победители будут награждены дипломами и денежными премиями.

Для участия в конкурсе необходимо представить работы до 28 июня 2023 года. Документы представляются по адресу электронной почты konkurs.t@bk.ru или в печатном и в электронном виде (на электроном носителе) по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. Хизроева 81 Г 322 офис до 18 часов 00 минут 28.06.2023 года. Консультации по вопросам заполнения заявок и подготовке материалов на конкурс осуществляет Исполнитель Гермесов Ахмед Лыкавич (контактный телефон: +7967-391-11-23; +7988-309-09-56).

Источник: Мирмол