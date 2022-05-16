«Прием заявок на конкурс «Навигаторы детства 2.0» продлен до 1 июня. Приглашаем принять участие тех, кто хочет стать советником директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. Сейчас такие специалисты работают в школах, а с этого года должность появится также в колледжах и техникумах», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Добавим, что конкурс проводится в рамках реализации проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Для того, чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету участника на сайте Корпоративного университета Российского движения школьников