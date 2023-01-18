Прием заявлений на приобретение жилищной субсидии инвалидам в Дагестане начнётся с 1 апреля и продлится до 30 июня

Свои заявки жители региона могут подать как в МФЦ, так и в ГКУ «Жилище», предварительно встав на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту регистрации.

Для участия в программе получатели субсидии должны использовать собственные средства в размере не менее 750 тыс. рублей.

В качестве собственных средств могут использоваться материнский капитал или заемные средства ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого помещения, подлежащие оплате получателями ежемесячно с аннуитетным платежом в размере не более 10 тысяч рублей на срок не более 10 лет.

За консультацией и необходимой юридической помощью вы можете обратиться в ГКУ «Жилище» по номеру телефона +7(8722) 51-73-53 или в приемный день (каждый четверг с 14:00 до 17:00 ч.).