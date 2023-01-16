Приехавшего в отпуск с СВО тепло встретили дома

Приехавшего в отпуск с СВО Казима Назирбегова из села Цилитль Гумбетовского района тепло встретили дома. Защитник Отечества подарил маме цветы. Встреча была незабываемой. Родные ждали своего сына с нетерпением. Встреча матери и сына была снята на камеру летом 2022 года.

Напомним, что за подвиги, совершённые в ходе СВО, Казима Назирбегова наградили медалью Суворова. Младший сержант Казим Назирбегов получил приказ доставить в срочном порядке боезапас. Под обстрелом его КамАЗ получил повреждения, несмотря на это, он устранил проблему и выполнил задачу. В результате была разгромлена колонна противника из более 40 единиц бронетехники.