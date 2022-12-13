Приехал в Мелитополь, чтобы отдать дань тем учителям, которые в 1930 занимались ликбезом в Дагестане — учитель Абубакар Мирзабалаев

В этом учебном году преподаватели из Дагестана отправились в Запорожскую область, чтобы преподавать школьникам освобожденных территорий. В их числе и Абубакар Мирзабалаев, который преподает географию и ОБЖ. ‌Как рассказал учитель, в его роду все были географами: «Мать, отец, дедушка, бабушка — можно сказать, что я потомственный географ». Говоря о том, почему он принял решение преподавать школьникам в Запорожской области, Мирзабалаев отмечает, что так он отдает долг тем учителям, которые в 1930 годы приезжали в Дагестан, занимались ликвидацией безграмотности. Поддержали его решение и родные, близкие люди. «Этим людям действительно надо помогать. В свое время ребята из Херсонской и всех этих областей приезжали к нам в Дагестан. Тогда учителя очень помогли нашим предкам в 30-е годы», — отметил Абубакар Мирзабалаев. Учитель рассказал, что планирует остаться здесь до конца своего контракта, а потом вернуться на родину: «Там у меня остались мои ученики. И семья у меня большая». Добавим, что беседа с учителем состоялась во время поездки дагестанской делегации в Запорожскую область по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова в рамках Года образования.

Источник: Мирмол