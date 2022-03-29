Придали открытость работе ЖКХ

Конечно, есть еще над чем поработать, однако по информации государственной жилищной инспекции в РД, в системе уже зарегистрированы практически все структуры и организации, от деятельности которых зависит бесперебойная, надежная работа коммуналки и систем энергообеспечения населения республики.

Контроль за размещением информации в ГИС ЖКХ осуществляет Государственная жилищная инспекция РД.

Как отмечает её руководитель Сергей Касьянов, стопроцентной регистрации организаций, участников ГИС ЖКХ предшествовала обширная работа сотрудников инспекции, в том числе в применении штрафных санкций к предприятиям и организациям, игнорирующим требования федерального законодательства.

Только за 2021 год, по информации инспекции, в Дагестане проведено 859 проверок соблюдения обязательных требований по размещению информации в ГИС ЖКХ, из которых 568 в отношении организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, 82 – ресурсоснабжающих организаций,188 – муниципальных образований. Также проинспектированы службы регионального оператора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и региональных операторов по обращению с TKO.

По результатам надзорных мероприятий выдано 917 исполнительных документов (предписаний), из которых 510 – повторно. Составлено 264 протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.19.2 и 327 – по ч. 24.1 ст. 19.5 KoAП РФ. Материалы направлены в мировые суды, по результатам рассмотрения которых в отношении должностных лиц вынесены административные штрафы на сумму более 430 тыс. руб.

В Госжилинспекции региона заявляют, что по результатам мониторинга и анализа полноты и достоверности размещенной в ГИС ЖКХ информации инспекция еженедельно проводит совещания в форме видео-конференц-связи с заместителями глав городских округов и муниципальных районов, курирующих сферу ЖКХ, а также муниципальных жилищных инспекторов.

По состоянию на 08.02.2022 г. в ГИС ЖКХ зарегистрированы все органы исполнительной власти и местного самоуправления, ресурсоснабжающие организации и организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами. Размещено 100 % жилого фонда республики, лицевых счетов абонентов, общедомовых и индивидуальных приборов учета ресурсов, а также 55,24 % платежных документов по оплате за ЖКУ за предыдущий расчётный период.

Вместе с тем не всеми поставщиками информации размещены в системе договоры управления и ресурсоснабжения. Также выявляются расхождения между фактическим количеством жилых домов и информацией, размещенной в ГИС ЖКХ. Данные расхождения связаны с некорректно размещёнными жилыми объектами ресурсоснабжающими организациями, а также дублированием аннулированных объектов адресации, ранее размещенных в системе.

Источник: Дагестанская правда