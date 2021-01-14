Причина отравления детей в Буйнакске озвучена Роспотребнадзором

По факту эпидемиологического расследования случая массового отравления детей и взрослых в Буйнакске предполагается, что причиной явилась некачественная питьевая вода, которая подавалась населению с нарушением санитарных норм. Вывод основан на лабораторных исследованиях как воды, так и материалов пациентов. В результате анализов обнаружены бактерии рода шигеллы и кампилобактерии, ставшие причиной острой кишечной инфекции.

С 11 по 13 января текущего года в больницы города Буйнакска обратилось 71 человек, 61 из которых — дети до 17 лет.

Роспотребнадзор РД настоятельно рекомендует населению употреблять кипячёную воду и использовать её для мытья фруктов, овощей.