Прибывшие могут рассчитывать на поддержку государства

27 августа 2022 г. Президент Российской Федерации В. Путин подписал Указ «О выплатах гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации», согласно которому им, оказавшимся в РФ после 18 февраля 2022 г., устанавливаются с 1 июля 2022 г. следующие выплаты:

Ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 000 руб.;

Ежемесячная социальная выплата инвалидам в размере 10 000 руб.;

Доплата к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной социальной выплате инвалидам, предоставляемая инвалидам I группы, детям-инвалидам, а также лицам, достигшим возраста 80 лет, в размере 3 000 руб.;

ежемесячная выплата ветеранам ВОВ в размере 5 000 руб.;

единовременная выплата беременным женщинам в размере 10 000 руб.;

единовременная выплата при рождении ребенка в размере 20 000 руб.;

единовременная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере 4 000 руб., а в случае нахождения такого ребенка под опекой или попечительством в размере 15 000 руб.; до 23 лет при условии обучения по очной форме в образовательном учреждении в размере 4 000 руб.;

ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка в размере 10 000 руб.;

2 сентября 2022 г. Правительство Российской Федерации приняло постановление № 1547, в котором утвердило правила предоставления и примерную форму заявления о назначении выплат данной категории граждан.

Заявление о назначении социальной выплаты подается в уполномоченный орган (учреждение социальной защиты населения) по месту пребывания лица, прибывшего на территорию РФ, вместе с документами, подтверждающими статус (категорию) прибывшего лица (членов семьи), выданными уполномоченными органами страны (территории) убытия в соответствии с местным законодательством. Помимо этого, лицом, прибывшим в РФ и обратившимся за социальной выплатой, предъявляется один из следующих документов:

документ, удостоверяющий личность, гражданство ДНР, ЛНР и Украины, а также возраст (либо заверенная в установленном порядке копия);

документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя лица, прибывшего на территорию РФ (либо заверенная копия);

свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;

временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ;

документ, выданный иностранным государством и признаваемый РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;

иные документы, признаваемые в РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

Лицо, прибывшее на территорию РФ, при обращении за получением социальных выплат подтверждает законные основания пребывания на территории РФ путем представления в уполномоченный орган (учреждение соцзащиты) следующих документов или сведений:

миграционная карта;

отметка в документе, удостоверяющем личность, о пересечении границы при въезде в РФ после 18 февраля 2022 г.;

разрешение на временное проживание;

вид на жительство;

отметка о регистрации по месту жительства;

иные документы (сведения), подтверждающие временное пребывание на территории РФ.

Социальные выплаты предоставляются с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. Заявление о назначении не может быть подано после окончания этого периода (31 декабря 2022 г.).

ГКУ РД «УСЗН в МО «Агульский район»