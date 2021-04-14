Прибытие Михаила Мишустина — знаковое событие для Дагестана

Прибытие 14 апреля в Республику Дагестан в свой первый рабочий визит в Северо-Кавказский федеральный округ на посту Премьер-министра России Михаила Мишустина — знаковое событие для региона.

В этой поездке его сопровождают руководители федеральных министерств и ведомств, в частности, министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, министр экономического развития Максим Решетников, руководитель Ростуризма Зарина Догузова, глава Минприроды Александр Козлов и другие высокопоставленные федеральные чиновники.

Нахождение в составе делегации глав соответствующих федеральных министерств предполагает оказание помощи Дагестану и поддержку в области здравоохранения, строительства, экономики, туризма и природоохранной деятельности. Это и инвестиции, и развитие инфраструктуры в республике.

Абдурахман Манафов, зам.ио.гл.редактора «Вести Агула»