Прибрежье Дербента станет чище к новому туристическому сезону

Очистные сооружения мощностью в 25 тысяч кубов запустят в Дербенте уже в этом году. Руководитель Минстроя РД Артур Сулейманов отметил, что в Махачкале и Каспийске уже действуют очистные сооружения мощностью в 120 тысяч кубов, однако этого не достаточно, хоть и пробы воды на пляжах в этом году впервые соответствовали требованиям безопасности.

Очистные сооружения в Дербенте начали строить ещё в 2008 году, однако завершён данный проект будет только в 2022 году. На цель Правительством РФ выделено более 55 млн рублей.