Приаэродромную зону Махачкалинского аэропорта сократят

Совещание об изменении границ приаэродромной территории аэродрома «Махачкала» («Уйташ») и выделенных на ней подзон состоялось во вторник, 12 октября, под руководством Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова.

Рассмотрели возможность изменения границ седьмой подзоны приаэродромной территории аэродрома Махачкала. Такие поручения Правительство давало ранее.

Приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 23 апреля 2020 г. установлена приаэродромная территория аэродрома Махачкалы, в том числе определена седьмая подзона, на площади которой введены ограничения по строительству и эксплуатации зданий и сооружений социального характера.

Указанные ограничения сказываются на нормальном функционировании территорий Каспийска, Махачкалы и Карабудахкентского района.

В седьмой подзоне находятся часть территории городов Махачкалы и Каспийска, села Зеленоморское, поселка Манас, села Манаскент и прибрежной зоны Карабудахкентского района.

Роспотребнадзор утверждает методику изменения седьмой подзоны приаэродромной территории. Это позволит сократить площади и избежать риски блокировки градостроительной деятельности.