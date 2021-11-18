Политика

При участии Сергея Меликова в Москве состоялось Всероссийское совещание по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов

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17 ноября состоялось Всероссийское совещание «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ и прохождения отопительного сезона 2021-2022 года. Спикером совещания выступил Министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Министр отметил, что пятого ноября были подведены итоги готовности к отопительному сезону, а также заявил о том, что необходимо выполнить поручение Владимира Путина по консолидации территориальных сетевых организаций. В работе совещания принял участие Сергей Меликов. Глава Республики Дагестан рассказал о ситуации в Дагестане, отметив, что электросетевой комплекс в республике находится в неудовлетворительном состоянии. В текущем году случаи массовых нарушений электроснабжения среди субъектов СКФО случились только на территории Дагестана. Вместе с тем, Сергей Меликов поблагодарил энергетиков за значительное сокращение времени на восстановление подачи электроснабжения для населения. В целях недопущения возникновения проблем в предстоящем отопительном сезоне уже проведены мероприятия на общую сумму чуть менее девятисот миллионов рублей. В рамках выступления Сергей Меликов остановил свое внимание и на других аспектах энергетического комплекса Республики Дагестан. Со своей стороны Николай Шульгинов заявил о том, что все вопросы необходимо решать общими усилиями в целях улучшения общей ситуации.

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