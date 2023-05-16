При участии Сергея Меликова состоялось заседание Совета глав субъектов РФ при МИД России

16 мая состоялось заседание Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России. В 2023 году в состав совета вошёл Сергей Меликов.

Темой заседания стали вопросы развития связей между регионами и их партнёрами в странах Центральной Азии в торгово-экономической, культурной и гуманитарной областях и подготовка ко второму саммиту «Россия — Африка».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал о том, что политический диалог помогает развивать активное инвестиционное сотрудничество и решать вопросы, обеспечивающие стабильный рост товарооборота.

По словам Лаврова, успешно развиваются научно-образовательные и гуманитарные связи.

Детально о сотрудничестве между Дагестаном и иностранными государствами рассказал Сергей Меликов.

Анализ внешнеэкономической деятельности Дагестана в 2022 году, по словам Сергея Меликова, продемонстрировал рост показателей по всем ключевым направлениям.

«Наличие серьёзных перспектив в определенной степени подтверждается и активизацией визитов должностных лиц иностранных государств в наш регион», — сказал Меликов.

«Наша республика является ярким примером многовекового диалога культур, местом встречи Востока и Запада. Мы и дальше будем активно участвовать в развитии сотрудничества с государствами Центральной Азии на благо наших народов», — завершил глава Дагестана.