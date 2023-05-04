При участии Сергея Меликова состоялось заседание Правительственной комиссии под руководством Михаила Мишустина

3 мая состоялась пленарная сессия Кавказской инвестиционной выставки. Сессия была посвящена экономическому потенциалу округа и значимости инвестиций в развитии макрорегиона. В рамках мероприятия было отмечено, что по итогам 2022 года основные инвестиции в капитал региона составили 368 миллиардов рублей.

Своё мнение о роли СКФО в развитии страны высказал вице- премьер России Александр Новак.

«Кавказ — это особая территория, вызывающая огромный интерес как у инвесторов, так и у жителей всей нашей страны, приезжающих сюда в качестве туристов. Она очень значима, поскольку имеет огромные преимущества с точки зрения географического положения, климата, великолепной природы, удивительных гостеприимных людей, проживающих здесь», — сказал вице-премьер.

В прошлом году, по словам Александра Новака, темпы роста промышленного производства в регионах СКФО были в четыре раза выше общероссийских, в два раза увеличились и темпы роста в сельском хозяйстве.

«Хочу поблагодарить всех, кто повернулся лицом к Кавказу. Перспективы здесь огромные. Я призываю к ещё большему участию и поддержке этого благодатного края с прекрасными людьми», — завершил вице-премьер.

В заседании Правительственной комиссии принял участие и Сергей Меликов.