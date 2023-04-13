При участии Первого вице-премьера Дагестана Руслана Алиева состоялась конференция «Лидеры проектного управления»

13 апреля Руслан Алиев и врио министра финансов Дагестана Шамиль Дабишев приняли участие в конференции «Лидеры проектного управления».

Конференция проходила в Корпоративном университете Сбербанка в Московской области. Мероприятие проводится для должностных лиц, ответственных за реализацию нацпроектов на различных уровнях.

В работе конференции принял участие Михаил Мишустин. Председатель Правительства Российской Федерации отметил, что власти должны наладить контроль данных о реализации приоритетных проектов в стране.

Мероприятие продолжит свою работу до 15 апреля.