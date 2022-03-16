При участии Абдулмуслима Абдулмуслимова в Дагестане состоялось открытие лаборатории микроклонального размножения винограда и овощей

В рамках реализации мероприятий по научно-техническому обеспечению развития сельского хозяйства Республики Дагестан в области растениеводства и земледелия в регионе открыли лабораторию микроклонального размножения винограда, плодовых, овощных и других сельскохозяйственных культур для нужд субъекта. Открытие лаборатории состоялось 15 марта на базе Дагестанской опытной станции ВИР им.Н.И.Вавилова в Дербентском районе. В церемонии открытия принял участие и Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов. По его словам, открытие лаборатории даст возможность создавать свой посадочный материал, а не использовать импортные материалы, что представляет пользу для всего АПК. Задачей проекта является размножение традиционных и новых культур винограда, плодово-ягодных, садовых, декоративных, овощных культур, в том числе картофеля.

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