При поддержке Правительства РД в Махачкале будет построен центр для детей-инвалидов

15 декабря в Правительстве РД состоялось совещание под руководством Абдулпатаха Амирханова. На повестке мероприятия был вопрос об оказании мер государственной поддержки пяти инвестиционным проектам, в числе которых строительство дневного центра для детей и молодых людей с ОВЗ. Данный проект запланирован дагестанской региональной общественной организацией помощи инвалидам «Жизнь без слез» и будет реализован за счёт пожертвований от организаций и граждан. В центре смогут получать навыки бытового обслуживания сто детей. Уже разработан проект здания. Этот и другие проекты были поддержаны в рамках совещания.

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