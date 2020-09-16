При поддержке Минпромторга РД дагестанская продукция будет экспортироваться в регионы страны

Основные возможности развития торгового взаимодействия Дагестана с Волгоградской областью и субъектами Центрального федерального округа обсуждались на встрече под руководством Батыра Эмеева 16 сентября.

Министр промышленности и торговли республики Дагестан обсудил с торговыми представителями регионов сферы взаимодействия, а также методы наращивания объемов экспорта дагестанской продукции.

Руководитель Минпромторга республики подчеркнул, что ведомство нацелено на импортозамещение, эффективное взаимодействие, а также развитие среднего и малого видов предпринимательства.