При поддержке «Единой России» дети с ограниченными возможностями здоровья из ДНР пройдут медицинскую реабилитацию в санаториях Дагестана

23 сентября в Дагестан приедут дети из Донецка, которые нуждаются в курсе восстановления здоровья. Попасть на реабилитацию в России детям с ограниченными возможностями здоровья из ДНР помог комитет «Единой России» партии при поддержке женских инициатив.

В июле текущего года на встрече женских сообществ России и Донбасса в Ростове-на-Дону – в комитет обратились волонтеры фонда «Добрые сердца» — с просьбой организовать выезд и оказание медицинских услуг. На запрос откликнулась член комитета партии «Единая Россия» при поддержке женских инициатив, Председатель профсоюза работников здравоохранения Дагестана Зумруд Бучаева. «В курсе восстановительных процедур нуждаются 10 детей в возрасте от 4 до 10 лет. У них – разные формы ДЦП, задержка психомоторного и речевого развития, аномалии мозга, порок сердца, патологии органов зрения. Пройти медицинскую реабилитацию на территории ДНР нет возможности. Поэтому их отправляют на лечение в санатории Дагестана. Сегодня дети выезжают из ДНР и завтра вечером будут в Махачкале», — сообщила Зумруд Бучаева.

В течение двух недель дети пройдут оздоровительные процедуры в санаториях «Ахты», «Солнечный берег», «Надежда». Также им организуют экскурсии по самым популярным туристическим местам региона, ребята посетят Дербент, Сулакский каньон и другие достопримечательности. Комитет «Единой России» по поддержке женских инициатив помогает пройти медицинскую реабилитацию детям из Донбасса с разными заболеваниями. Сейчас 11 тяжелобольных малышей и подростков из Луганской Народной Республики завершают трехнедельный курс в московском Научно-практическом центре детской психоневрологии. А после – туда отправятся их ровесники из ДНР.

Источник: Мирмол